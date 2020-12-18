В ярославском «Центре гражданской защиты» сменился руководитель

Ярославскими спасателями будет руководить Роман Сорокин. ФОТО: МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля

В «Центре гражданской защиты» Ярославля сменилось руководство. Должность директора учреждения по итогам конкурса занял Роман Сорокин, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- В поисково-спасательном подразделении оценил имеющуюся технику, ознакомился с личным составом. Вижу перед собой задачу по улучшению материально-технической базы, все-таки от нашей техники зависит спасение жизни людей, - отметил новый начальник ЦГЗ.

У Романа Сорокина два высших образования. Он занимал руководящие должности в российской армии, Главном управлении МЧС России и УМВД России по Ярославской области в течение 10 лет.