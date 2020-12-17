Ярославских пенсионеров переводят на карты «Мир»

С 1 января пенсии будут перечисляться только на карты национальной платежной системы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2021 года ярославским пенсионерам и получателям разных социальных выплат будут переводить деньги только на карты «Мир». Об этом напомнили в Управлении ПФР.

Держателям иных карт нужно срочно позаботиться о выпуске банковских карт национальной платежной системы.

Нововведения не коснутся тех, кто получает пенсии через отделения почтовой связи и на счета в кредитных организациях без банковских карт. Также могут не беспокоиться россияне, постоянно проживающие за границей.

Выбрать способ доставки социальных выплат или изменить его можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также лично, подав заявление в Пенсионный фонд или МФЦ.