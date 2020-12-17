В Ярославль приехали не новые автобусы из столицы

В Ярославль приехали автобусы из столицы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль прибыли 13 низкопольных автобусов большой вместимости «ЛиАз». Подержанный транспорт прислали из Москвы. В мэрии Ярославля утверждаются, что все автобусы в хорошем техническом состоянии, правда, не уточняют их год выпуска и сколько времени они проработали на улицах столицы.

- Специалисты ПАТП-1 выезжали в парк Мосгортранса, осмотрели автобусы и отобрали лучшие. В ближайшие дни они пройдут дополнительную подготовку, брендирование и будут поставлены на учет. После этого транспорт направят на наиболее закруженные городские маршруты, - пояснил первый заместитель директора ДГХ Сергей Волканевский.

В салонах – 20 посадочных мест, общая вместимость – 100 человек. До конца недели в Ярославль придут еще 12 автобусов, не уточняется, каких именно.