«До школы 10 километров, до больницы - 40»: жители ярославских деревень обратились к президенту

Люди надеются, что президент не останется равнодушным к их проблемам. ФОТО: скриншот видео группа "Жесть Ярославской области" во ВКонтакте

Жители деревень Толгоболь, Курдумово и Малые Жарки Ярославского района, в которых в общей сложности проживает более двух тысяч человек, записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. Главу государства просят помочь решить вопрос с отсутствием инфраструктуры в населенных пунктах.

- Территория, на которой мы проживаем, прилегает к городу Ярославлю и очень активно застраивается. Однако у нас постоянно возникают проблемы: не хватает мощности электросетей, нет уличного освещения, водоотведения, обслуживания дорог, - говорят авторы обращения.

По их словам, все сельские детские сады, расположенные в радиусе нескольких километров, переполнены. До ближайшей школы, где есть свободные места, - порядка 10 километров, при этом прямого транспортного сообщения нет. Стационар находится еще дальше: до него больше 40 километров.

- Как же так случилось, что огромные территории были отданы под застройку и разрекламированы перед жителями северных регионов, а садики, школы, больницы, объекты инфраструктуры не были запланированы? - недоумевают местные жители.

Они неоднократно обращались в администрации Кузнечихинского сельского поселения и Ярославского района:

- Жителей с их проблемами никто не слушает: администрация действует в интересах застройщиков, пытающихся извлечь максимум из каждого клочка земли. У нас отменили публичные слушания, а на общественные обсуждения допускают только максимально ограниченный круг лиц. Так, по новому участку рядом с селом Толгоболь в обсуждениях могут участвовать только жители села, а вопрос новой застройки касается всех прилегающих территорий, - поясняют деревенские жители.

Люди надеются, что президент не останется равнодушным к их проблемам:

- У нас не осталось никаких инструментов влияния, кроме обращения к вам, как гаранту Конституции. Мы считаем, что жилая застройка должна сопровождаться строительством объектов социальной инфраструктуры и грамотным планированием. Мы считаем, что органы власти должны слушать и людей, а не только застройщиков. Помогите нам в этом, - обращаются жители к главе государства.