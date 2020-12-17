«Совсем другое дело»: на Резинотехнике в Ярославле заменили раскритикованную елку

На месте "облезлой" елки появилась пушистая красавица. ФОТО: группа "Подслушано на Резинотехнике" во ВКонтакте

На Резинотехнике в Ярославле заменили раскритикованную елку. Напомним, ранее жители микрорайона в социальных сетях поделились фотографиями «унылого» дерева, которое охарактеризовали как «натуральное позорище». По всей видимости, к мнению ярославцев решили прислушаться, и теперь на месте облезлого дерева появилась пушистая красавица-ель.

- Ого, вот это правда неожиданно. Красивая елка! Кого благодарить за смену? - интересуется Татьяна С.

- Наконец-то нормальная елка, а не то позорище, что раньше стояло, - пишет Наталья К.

Однако и в этой ситуации нашлась своя ложка дегтя. Восторг местных жителей разделили далеко не все.

- А мне жалко такие елки губить каждый год. А после Нового года на помойку. Лучше бы искусственную ставили, - считает Татьяна К.

- Зачем такую красавицу губить было? - поддерживает ярославну Юлия А.

Да, сделать так, чтобы были довольны все, пожалуй, очень сложно.