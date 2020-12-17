Покусился на святое: в Ярославской области задержали похитителя икон

Вор вынес иконы из дачных домов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Переславском районе задержали подозреваемого в краже икон.

Ранее в полицию обратился 57-летний житель Переславля-Залесского. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили из его дачного дома икону с изображением Богородицы стоимостью 10 тысяч рублей. Позднее аналогичное заявление поступило от 62-летней женщины. У нее украли две иконы - Николая Угодника и Собор Всех Святых. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Задержанный во всем признался и пояснил, что иконы успел продать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается.