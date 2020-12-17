В Ярославле пропавшую пенсионерку нашли погибшей

Пожилая женщина замерзла на улице. ФОТО: "Центр-Спас": поиск пропавших людей Ярославль

70-летнюю Елизавету Ганину, которая пропала в Заволжском районе Ярославля 11 декабря, нашли погибшей.

- Бабушка ушла из дома около часа ночи, в одежде совсем не по погоде. Заявка на поиск поступила нам, когда с момента пропажи прошли почти сутки. Поздним вечером пятницы три экипажа выехали на осмотр и оклейку. Параллельно начали распространение информации в Сети. Работа по поиску велась до 6.30 утра, - рассказали сотрудники поисково-спасательная группы «Центр-Спас».

12 декабря волонтеры организовали повторный выезд. Поисковики опрашивали водителей маршруток, автобусов. Сотрудники полиции, добровольцы и родственники пожилой женщины осматривали заброшенные и недостроенные здания. Часть территории обследовали с квадрокоптера.

- Ни одного свидетельства, ни одного комментария, что кто-то видел похожую бабушку или ее саму. Только предположения... Все проверены. Опять никто не видел...В первые сутки поиска расклеили 140 ориентировок. Были проверены все места, где могла находиться бабушка, ничего... - говорят поисковики.

Работа велась на протяжении четырех суток. А 15 декабря пенсионерку нашли. Пожилая женщина замерзла на улице.

Редакция КП-Ярославль выражает соболезнования родным и близким Елизаветы Александровны.