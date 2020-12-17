Ярославские приставы заставили бывшего зэка провериться на туберкулез

Приставы привезли пошехонца в больницу. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославской области судебные приставы вместе с бывшим заключенным съездили в туберкулезный диспансер, чтобы мужчина проверился там на туберкулез.

Житель Пошехонского района освободился из мест лишения свободы, знал, что обязан пройти медосмотр, но не сделал этого. Мужчина устроился работать лесорубом, общался со своими коллегами, бывал в общественных местах. При этом он осознавал, что может представлять угрозу для окружающих. Известно, что каждый больной туберкулезом может стать причиной заражения нескольких человек.

По иску прокурора Пошехонского района суд вынес решение обязать пошехонца пройти профилактический осмотр. В результате приставы и медработники на специальном транспорте и с использованием средств защиты доставили мужчину в ЦРБ. Там он сделал флюорографию.