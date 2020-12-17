«Натуральное позорище»: ярославцы раскритиковали елку, поставленную на Резинотехнике

Ярославцы уже высказали свое «фи» в социальных сетях. ФОТО: группа "Заволга - Ярославль" ВКонтакте

В Заволжском районе на Резинотехнике установили елочку, назвать которую новогодней красавицей может только большой оптимист. Ярославцы уже высказали свое «фи» в социальных сетях и предположили, что она не до конца нарядная на праздник к нам пришла.

- Какой год, такая и елка, - пишет Екатерина Н.

- Очень унылая елочка, надо настроение создавать самим, - говорит Татьяна С.

Некоторые даже усомнились в полдинности снимка, предположив, что это фотошоп.

- Никакой это не фотошоп, а натуральное позорище. Уж лучше бы ничего не ставили, чем такую красоту, - прямо говорит Наталья З.

- Главное, где такую «красоту» и кто ее выбирал, - задает риторический вопрос Ирина Н.

Но некоторые ярославцы встали на строну администрации, обосновав выбор дерева для новогодних хороводов:

- В прошлом году ветвистее была, так под нее писали алкаши. И игрушки никто не стырит. В самый раз елка, сделано с умом, - говорит Евгения Г.

- Классная же елка, чего вы? – смеется Станислав З.