В Ярославской области подросток упал с недостроя

Юноша, получивший травмы после падения в заброшенном здании, находится в реанимации Фото: Павел КЛОКОВ

ЧП произошло в Ростове Великом на улице Пролетарской. 17-летний молодой человек гулял по недостроенному зданию и сорвался вниз с высоты.

Юноша получил серьезные травмы, его доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у подростка черепно-мозговую травму, кроме того, юному ростовцу пришлось удалить селезенку.

Как говорят местные жители, заброшенное здание, где произошло ЧП, принадлежит администрации города. Никаких работ там не ведется, помещения не охраняются, поэтому уже давно стали излюбленным местом встреч подростков.

- По факту получения несовершеннолетним травм следственными органами проводится проверка, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.