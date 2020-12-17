В Ярославской области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ

Болеют в основном взрослые Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в 44-х субъектах Российской Федерации, в том числе, и в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. По данным специалистов, болеют в основном, взрослые, но и у детей и молодежи не все благополучно. Диагноз ОРВИ поставлен 430 школьникам и 719 воспитанникам детских садов, на карантин ушли 56 классов и 82 группы.

В Ярославской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививки уже сделали более 640 тысяч ярославцев – это 53,5% от всего населения региона.