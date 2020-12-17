Не уделяют внимания: жители дома на улице Батова в Ярославле обратились к Президенту

Ярославцы просят у главы государства ускорить процесс получения ими новых квартир Фото: Мэрия Ярославля

Жильцы дома на улице Батова, который пострадал от взрыва бытового газа в августе этого года, записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Ярославцы просят у главы государства ускорить процесс получения ими новых квартир и пересмотреть суммы компенсаций.

- У нас вылетело все, ни стен, ни потолка, ни полов, ни вещей, ни мебели – ничего нет. Мы малоимущая семья, у нас двое маленьких деток. Помогите нам, пожалуйста. Нам выделили 2 миллиона 200. Квартира, которую мы нашли, стоит 2,8 миллиона, нам приходится залезать в кредиты. На потерю имущества дали всего 21 тысячу рублей, - говорят жильцы второго, больше остальных пострадавшего подъезда.

Недовольны происходящим и пенсионеры из того же дома, которые считают, что им не уделяют никакого внимания.

Тем временем, в гостиницах с трехразовым питанием жильцы пострадавшего дома прожили больше двух месяцев. Для школьников и детсадовцев от мест временного размещения до администрации Дзержинского района был организован автобус-развозка. На это из бюджета города ушло больше 30 миллионов рублей.

Расселение жильцов из признанного аварийным дома назначено на 2021 год. Сейчас многие собственники живут на съемных квартирах, которые по большей части оплачиваются опять же из городской казны. На текущие нужды им также выдавали определенные суммы. Но ярославцам этого мало: новые квартиры они хотят получить немедленно.