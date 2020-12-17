В Тутаеве открыли ледовую переправу для пешеходов

В Тутаеве открылась ледовая переправа через Волгу Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Тутаеве открылась ледовая переправа через Волгу. Она находится между улицами Романовской на правом берегу и 1-ой Овражной на левом берегу, рассказала в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Ширина оборудованной дорожки – 10 метров, переправу освещают прожекторы, установленные на обоих берегах реки, сделаны деревянные мостки. Есть пост, где имеется все необходимое спасательное оборудование.

Замеры толщины льда будут проводиться ежедневно. На момент последней проверки минимальная толщина льда на переправе составляла 23 сантиметра.

Проезд машин на данный момент запрещен – по берегам стоят соответствующие знаки.