Муниципалитет принял бездефицитный бюджет Ярославля на 2021 год

Доходы и расходы казны Ярославля в 2021 году будут равны 20,6 миллиардам рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты муниципалитета Ярославля приняли бюджет города на 2021 год. Главный финансовый документ бездефицитный, доходы и расходы города в следующем году составят 20,6 миллиардов рублей.

Как отметили на муниципалитете, бюджет по традиции социальный – расходы на эту отрасль – порядка 73%. Немалую часть составляют траты на реализацию национальных проектов: в бюджетах всех уровней на это предусмотрено 2,3 миллиарда рублей, в том числе из городского – 163,5 миллиона. Эти деньги пойдут на завершение строительства двух садов на 440 мест, начало строительства школы на улице Пашуковской на 1100 мест, завершение строительства школы в микрорайоне «Сокол» на 750 мест, переселение ярославцев из аварийного жилья, благоустройство дворов и общественных территорий, текущий ремонт дорог.