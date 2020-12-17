В Ярославской области будут производить вакцину от COVID-19

Коммерческий выпуск «Спутника V» запланирован на февраль 2021 года Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, а именно на заводе «Р-Фарм» в Ростове, будут выпускать вакцину «Спутник V». Уже сейчас в регионе делают отдельные компоненты для препарата, чуть позже запустят производство полного цикла. При выходе на полную мощность в регионе смогут производить более 50 миллионов доз вакцины в год.

Переоборудование ростовского предприятия завершится к началу следующего года. В создание производства будет вложено более 8 миллиардов рублей, откроются 374 новые рабочие места.

- Наша область становится одним из производственных центров борьбы с пандемией, - отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Выпуск вакцины планируется на нескольких ярославских производственных площадках «Р-Фарм». На заводах установят самое современное оборудование. Коммерческий выпуск «Спутника V» запланирован на февраль 2021 года.