Не коньками едиными: где в Ярославле сделают лыжни

Сделать трассы собираются до конца декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в этом году кроме 19 бесплатных катков, которые до конца недели откроются во всех районах города, оборудуют лыжни. Планируется, что их будет семь. Лыжни бесплатные, прокатиться смогут все желающие.

В мэрии Ярославля пояснили, что сделать трассы собираются до конца декабря. Но многое зависит от количества снега, пока его еще мало.

Итак, где можно будет прокатиться на лыжах:

- в районе улицы Полушкина Роща,

- на улице Спартаковская у спорткомплекса «Каучук»;

- на улице Калинина в районе пивзавода;

- на стадионе Норского керамического завода;

- на Среднем поселке у СОК «Соратник»;

- на лыжной базе «Яковлевская»;

- в Павловской роще (место согласовывается).