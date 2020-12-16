Не коньками едиными: где в Ярославле сделают лыжни

Сделать трассы собираются до конца декабря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославле в этом году кроме 19 бесплатных катков, которые до конца недели откроются во всех районах города, оборудуют лыжни. Планируется, что их будет семь. Лыжни бесплатные, прокатиться смогут все желающие.
В мэрии Ярославля пояснили, что сделать трассы собираются до конца декабря. Но многое зависит от количества снега, пока его еще мало.
Итак, где можно будет прокатиться на лыжах:
- в районе улицы Полушкина Роща,
- на улице Спартаковская у спорткомплекса «Каучук»;
- на улице Калинина в районе пивзавода;
- на стадионе Норского керамического завода;
- на Среднем поселке у СОК «Соратник»;
- на лыжной базе «Яковлевская»;
- в Павловской роще (место согласовывается).