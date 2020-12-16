Трех жителей Ярославской области отправили на принудительное лечение

Не только больные коронавирусом ярославцы, не соблюдающие режим самоизоляции, могут быть опасны для других людей. Зараженные туберкулезом и не желающие лечиться представляют не меньшую угрозу.

В прокуратуру Первомайского района обратились сотрудники медицинского учреждения. На подучетной им территории проживают трое мужчин, зараженные туберкулезом в опасной для окружающих форме. При этом ложиться в тубдиспансер первомайцы категорически отказывались.

Прокуратура обратилась в суд с иском о принудительной госпитализации больных. Иски были удовлетворены: двоих отправили в больницу принудительно, один поехал лечиться самостоятельно, сообщает прокуратура Ярославской области.