Катки в Ярославле-2020: где и когда откроют

В Ярославле начали заливать катки Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начали заливать катки, всего в городе их будет 19 – в каждом районе как минимум два.

- Процесс заливки не быстрый, стараемся заморозить лед качественно и ровно. Также стоит понимать, что его заливают не машины, а люди. Мы держим все катки в надлежащем состоянии, проводим текущий ремонт. Хотелось бы, чтобы жители тоже бережно относились ко всем кортам, - сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Алексей Чикин.

Все муниципальные катки будут работать бесплатно, на некоторых откроют прокат коньков. Все ледовые площадки собираются запустить в ближайшие дни, до 20 декабря.

Покататься на коньках в Ярославле можно на катках, что находятся по этим адресам.