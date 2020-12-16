Во Фрунзенском районе Ярославля построят два детских сада Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Фрунзенском районе Ярославля в январе следующего года начнут строительство стразу двух больших детских садов. Оба будут находиться на улице Дядьковской.

- Сейчас район активно застраивается, сюда переезжает все больше семей с детьми. Мы понимаем, что мест в дошкольных учреждениях не хватает. Поэтому приняли решение построить сразу два одинаковых детских сада на 220 мест. Их смогут посещать малыши от полутора до семи лет, - рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

В каждом планируют открыть по 12 групп: четыре ясельные и восемь – для ребят от трех до семи лет. По проекту предусмотрены игровые, спальни, буфетные, пищеблок, прачечная, музыкальный и спортивный залы, пост охраны. На первом этаже сделают теплые полы.

Рядом со зданиями обустроят 12 площадок для каждой группы и несколько общих – для занятий физкультурой.