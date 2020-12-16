В Ярославле спасатели вынесли из огня 3-летнего ребенка

Пожар произошел в двухквартирном доме на улице Парашютной. ФОТО: группа "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76" во ВКонтакте

Пожар в двухквартирном доме на улице Парашютной во Фрунзенском районе вспыхнул вчера, 15 декабря, около 11 часов утра. Соседи, заметив дым, вызвали пожарных.

Прибывшие на место спасатели увидели около здания женщину. Она кричала и просила о помощи. Оказалось, что в доме находился ее трехлетний ребенок.

Пожарные сработали оперативно и вытащили мальчика через окно. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация малышу не потребовалась.

Квартира, в которой произошел пожар, принадлежит многодетной семье, рассказали ярославцы в социальных сетях. В момент ЧП четверо старших ребят находились в школе. Сейчас для пострадавшей семьи собирают одежду и деньги на ремонт жилья.