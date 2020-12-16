«Боимся остаться без воды»: жители ярославского села просят президента о помощи

Люди часто сидят без воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители села Всехсвятское Первомайского района боятся остаться без воды. Водопровод в населенном пункте, построенный в 80-е годы, находится в аварийном состоянии. Раньше он обслуживался колхозом «Смена», а сейчас фактически остался без хозяина.

Сельчане не раз обращались к местным властям, чтобы те решили проблему с водоснабжением. Но безрезультатно. Отчаявшись, люди записали видеопослание президенту России Владимиру Путину.

- На протяжении последних пяти лет идет процедура банкротства. Когда это закончится, неизвестно. Водопровод находится в бесхозном аварийном состоянии, ремонт не производится, везде протечки, часто сидим без воды. На наши устные обращения никто не реагирует. В селе один общественный колодец на 200 человек. Но к колодцам мы и не хотим возвращаться. Не у каждого жителя есть возможность его выкопать. В 21-м веке хотим жить цивилизованно и имеем на это право, - говорят авторы обращения.

По словам людей, 30 июня они встречались с главой района. Та пообещала решить проблему, но до сих пор этого не сделала.

- Тогда мы обратились за помощью к губернатору. В результате устранили только одну протечку, - поясняют сельчане.

Местные жители боятся, что водонапорную башню в любой момент могут отключить от электричества.

- Мы платим, платили и согласны платить, но нет хозяина. Владимир Владимирович, просим вас помочь нам.