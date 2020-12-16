В Ярославской области машина врезалась в дерево: пострадала женщина

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

ДТП произошло вчера, 15 декабря, в 21:16 на улице 9 Мая в Рыбинске. По предварительной информации, 29-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Тойота», не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

- В результате аварии травмы получила 26-летняя пассажирка «Тойоты», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. В настоящее время по факту случившегося правоохранители проводят проверку.