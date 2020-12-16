Ярославцы могут подарить одиноким бабушкам и дедушкам новогоднее чудо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год - это время волшебства и исполнения желаний. В преддверии одного из главных праздников у ярославцев есть возможность подарить чудо одиноким бабушкам и дедушкам, которые живут в интернатах. Региональное отделение благотворительного фонда «Старость в радость» запустило акцию «Адресные подарки 2021».

- Приглашаем вас совершить собственное новогоднее чудо и стать настоящим Внуком Морозом или Внучкой Снегурочкой! - говорят сотрудники организации.

Условия участия в акции просты: любой желающий может выбрать и преподнести персональный подарок для одинокого пожилого человека или инвалида. Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно в группе фонда: https://vk.com/poraduem.