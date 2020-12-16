Ярославца оштрафовали за несданный тест на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 тысяч рублей штрафа должен заплатить ярославец за то, что он не сдал тест на коронавирус после возвращения из-за границы. 11 сентября мужчина прилетел из Турции и в течение трех дней обязан был пройти анализ и разместить информацию о его результате на сайте Госуслуг, но не сделал этого. В итоге на путешественника был составлен протокол, который рассмотрел Заволжский суд.

На заседание, кстати, ярославец не явился. Но это не помешало суду вынести решение. Если в течение 30 дней мужчина не заплатит 15 тысяч рублей, постановление будет направлено в службу судебных приставов. Кроме этого, суд имеет право оштрафовать нарушителя уже в двукратном размере за неуплаченный ранее штраф.

Постановление Правительства РФ COVID-19 внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Все россияне, прилетающие в РФ должны заполнить специальную анкету и в течение трех дней с момента прилета сдать тест на коронавирус. До получения результатов из лаборатории необходимо соблюдать режим самоизоляции, а в случае ухудшения состояния здоровья в ближайшие 14 дней обращаться за медпомощью без посещения медучреждения.