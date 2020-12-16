Ярославца будут судить за ДТП, в котором пострадала 21-летняя девушка

В результате аварии 21-летняя пассажирка получила множественные перелом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование в отношении 21-летнего жителя Ярославля. Парень обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 26 апреля этого года. По версии следствия, около часа ночи на трассе М-8 в Ростовском районе обвиняемый, находившийся за рулем «Лады Приоры», не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение между полосами, а затем съехал на обочину. В результате аварии 21-летняя пассажирка, жительница Архангельской области, получила множественные переломы.

В ходе расследования установили, что молодые люди приехали из Ярославля в Ростов, чтобы отдохнуть на озере. На берегу пара распивала спиртное. Через некоторое время парень решил съездить за добавкой. Девушка пыталась его остановить, однако не вышло. В итоге она села в машину вместе с ним. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, участники ДТП не были пристегнуты ремнями.

Вину свою ярославец полностью признал и в содеянном раскаялся. В настоящее время дело передано в суд. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.