Ярославль остался без прокурора

Игорь Мокичев перешел работать в областную прокуратуру Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокурор Ярославля Игорь Мокичев покинул свой пост, который занимал с 2016 года. Его новое место работы находится в областной прокуратуре. Игорь Мокичев назначен начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел. Предыдущий руководитель этого отдела ушел на пенсию.

Городскую прокуратуру сейчас возглавляет Любовь Созинова, правда, пока с приставкой и.о. До этого она являлась заместителем Мокичева.