Возможна утечка: в Ярославле многоэтажку полностью отключили от газа

Голубое топливо дадут, когда проверят все квартиры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле от газа полностью отключили многоэтажный дом на проспекте Толбухина. Сделано это было из соображений безопасности: в доме может быть утечка.

Как пояснил глава Кировского и Ленинского района города Александр Трудоношин, 14 декабря в доме проводилось плановое обследование газового оборудования. Все жильцы многоэтажки были об этом уведомлены – им прислали заказные письма, повесили объявления на подъездах. Но попасть во все квартиры проверяющие так и не смогли, не пустили.

- После проведения опрессовки в системе газоснабжения выявлено низкое давление, что может говорить об утечке. Из-за этого газоснабжение в доме приостановлено. Возобновлено оно будет после предоставления доступа во все жилые помещения, - сказал Александр Трудоношин.