Ярославские приставы помогли сотрудникам «Южного водоканала» получить зарплату

Летом этого года приставы взыскали в пользу работников предприятия 4,8 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Судебным приставы помогли сотрудникам ростовского «Южного водоканала», директор которого недавно уволился, получить зарплаты.

- Работники организации длительное время не получали положенные им деньги. В результате накопился долг на общую сумму 3,5 миллионов рублей. Приставы возбудили 398 исполнительных производств о взыскании денежных средств с предприятия в пользу его сотрудников, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Правоохранители арестовали банковские счета организации и наложили запрет на регистрационные действия в отношении всего имущества, которое принадлежит компании. Кроме того, в ходе проверки хозяйственной деятельности фирмы выяснилось, что у нее есть дебиторская задолженность.

- Судебный пристав обратил на нее взыскание, после чего требования работников по оплате труда были удовлетворены, - отметили в ведомстве.

Организация оказывается в должниках не первый раз. Летом этого года приставы взыскали в пользу работников 4,8 миллиона рублей.