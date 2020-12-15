Жителям Ярославской области запретили выходить на лед

самые бесстрашные - дети и рыбаки. ФОТО: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области сейчас действует запрет выхода на лед. Спасатели предупреждают: его крепость – лишь видимость. Скованный вечерним и ночным морозами, лед не способен выдержать даже ребенка, не говоря уже о взрослом человеке. Но самые бесстрашные как раз дети и рыбаки. Первые еще не понимают всей опасности ситуации, вторые все прекрасно знают, но не могут противостоять желанию скорее заняться любимым делом.

Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейда по рекам и озерам региона. 14 декабря осмотрели Которосль в районе центра Ярославля и прогнали с опасного льда гуляющих по нему детей и подростков.

В первый раз обычно все отделываются предупреждением, но если нарушения повторяются, то достучаться до сознания ярославцев обычно помогает штраф. Он составляет 3 тысячи рублей.

Как действовать, если вы все же провалились под лед? Нужно широко раскинуть руки по его кромке и постараться избежать погружения в воду с головой. Без резких движений постарайтесь выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, стараясь получить максимально большую площадь опоры. Выбравшись, откатитесь подальше от воды и ползите в тут сторону, откуда пришли.