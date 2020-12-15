Возобновляются авиарейсы между Ярославлем и Санкт-Петербургом три раза в неделю

Самолеты будет летать три раза в неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

С 29 декабря между Ярославлем и Санкт-Петербургом возобновляется авиасообщение.

Улететь в Северную столицу можно будет по вторникам, четвергам и субботам. По вторникам и субботам вылет из Ярославля в 19:55, по четвергам – в 20:45. 31 декабря рейс перенесен на более раннее время.

Продолжительность полета – 1,5 часа. Средняя стоимость билета – 1599 рублей без учета багажа.

Подробную информацию можно узнать в справочной аэропорта по телефону 8(4852)43-18-00.

Напомним, что до 24 декабря улететь из Ярославля в Санкт-Петербург можно только по субботам.