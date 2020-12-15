«НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске: как пройдет в этом году

Встретить с Дедами Морозами можно будет повсюду. ФОТО: департамент туризма Ярославской области

«НаШествие Дедов Морозов» пройдет в Рыбинске 19 декабря. Но в нынешних условиях проведут его в ином формате, без массового парада новогодних волшебников.

- Зато встретить с Дедами Морозами можно будет повсюду – на улицах, площадях, в автобусах, в торговых центрах, в кафе, в садах и парках. У ДК «Вымпел» по традиции всех с наступающим праздником поздравит Дед Мороз из Великого Устюга, - рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

На Красной площади пройдет «Морозная ярмарка», в городском сквере – новогодний квест, в музее-заповеднике – выставки «Валенки, валенки» и «Сказки тетушки Зимы». В поселке ГЭС можно попасть на елку советской эпохи.

Забеги в этом году несмотря ни на что решили не отменять: побегут Деды Морозы и Снегурочки, пройдут забеги в валенках и предновогодний забег на 5 и 10 километров. Спортивные состязания состоятся в Волжском парке, старт в 11:30 от ДС «Полет». Побегут участники без масок, но носить их до этого должны все.