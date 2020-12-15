В мэрии Ярославля рассказали, что будет Советской площади в новогоднюю ночь

Гуляний на Советской площади не будет Фото: Правительство Ярославской области

В мэрии Ярославля рассказали, что будет происходить в новогоднюю ночь на Советской площади.

До этого городские власти сообщили, что никаких гуляний из-за ограничений по коронавирусу не планируется. Но сегодня, 15 декабря, появилась информация о закрытии для проезда транспорта главной праздничной площадки и зародилась надежда, что наступление долгожданного 2021-го ярославцы все же отменят. Но надежда как зародилась, так и умерла.

Гуляний не будет, фейерверк не запустят, каток не откроют, ярмарку отменили. Так что сидим по домам, поедаем «Оливье» и надеемся, что наступающий год окажется лучше уходящего.

Но покататься на коньках в новогодние праздники все же будет можно здесь. По этим адресам.