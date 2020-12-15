Ярославскому «закладчику» грозит до 20 лет тюрьмы

Сбытчик полностью признал свою вину, сейчас он находится по стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель Ярославля может отправиться в колонию на срок до 20 лет. Мужчина обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, злоумышленник через один из мессенджеров вступил в сговор с человеком, личность которого установить не удалось. Ярославцу сообщили о тайнике, где находились наркотическое и психотропное вещества общим весом более 186 граммов.

- Обвиняемый оборудовал в Дзержинском районе пять «закладок», в которые поместил часть психотропного вещества, содержащего амфетамин. Остальную массу наркотиков хранил дома и при себе, планируя и дальше размещать их по «тайникам», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако реализовать преступный умысел ярославцу не удалось. Полицейские задержали мужчину и изъяли у него запрещенные вещества.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Сбытчик полностью признал свою вину, сейчас он находится по стражей.