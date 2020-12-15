В Ярославской области людей хоронили за пределами кладбища

Общая площадь захоронений составила более 450 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Октябрьский Рыбинского района людей хоронили за пределами кладбища. Местные жители, возмущенные происходящим, обратились в правоохранительные органы.

Прокуратура организовала проверку. Установили, что на территории поселения есть старое кладбище. Однако, вопреки требованиям закона, место погребения не огородили, поэтому определить, где заканчивается территория кладбища было невозможно. В результате умерших стали хоронить за его пределами. Общая площадь таких захоронений составила более 450 квадратных метров.

- По итогам проверки в суд направили иск с требованием обязать поселковую администрацию определить границы земельного участка, который используется под кладбище, с учетом существующих захоронений, внести соответствующие изменения в кадастровые документы и установить на кладбище ограждение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд требования удовлетворил. Устранить нарушения администрация Октябрьского должна до июня 2021 года.