Юным ярославцам вручили их первые паспорта Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 14 декабря, мэр Ярославля Владимир Волков и заместитель начальника регионального УМВД России Наталья Кавалева вручили первые паспорта 19-и юным жителям города. Среди ребят – отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, учащие кадетских классов и участники «Юнармии».

Ярославцам показали видеоролики об истории главного документа и рассказали о правилах обращения с ним. Вручение паспортов в данном формате проходит не первый год, такая форма нужна для того, чтобы популяризировать государственные символы РФ среди молодежи.