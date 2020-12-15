Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для ярославцев в декабре

В Ярославле в декабре самую высокую зарплату предлагают руководителю отдела продаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых хорошо оплачиваемых вакансий. Исследовались предложения в городах России, численность населения которых от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

В Ярославле в декабре самую высокую зарплату предлагают руководителю отдела продаж. На этой должности сотрудник может заработать от 90 до 110 тысяч рублей. Требования к соискателю – опыт работы от трех лет и развитые управленческие компетенции.

На втором – торговый представитель (строительные материалы). Претенденту предлагают зарплату до 60 тысяч рублей, но за эти деньги выдвигают целый ряд требований. В их числе опыт работы от года, высшее образование, готовность к ненормированному рабочему дню и разъездам, наличие автомобиля и водительских прав.

На третьем месте – менеджер по продажам, которому обещают платить от 50 тысяч рублей в месяц. Но у кандидата как минимум должен быть опыт личных продаж и опыт ведения переговоров с первыми лицами компаний.