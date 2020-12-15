В Ярославле вор поджег офис, чтобы замести следы преступления

Молодой человек обокрал офис, а затем поджег его Фото: Николай ХИЖНЯК

В одном из офисов на Московском проспекте вспыхнул пожар. Информация об этом поступила в полицию. Правоохранители выехали на место и в ходе проверки выяснили, что из помещения пропали моноблок, обогреватель и деньги. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить подозреваемого. Им оказался 21-летний парень, который уже привлекался к уголовной ответственности. Отпираться задержанный не стал и во всем признался. Выяснилось, что поджог молодой человек устроил, чтобы замести следы кражи.

- Похищенное изъяли. По факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленное повреждение чужого имущества», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.