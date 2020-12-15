В Ярославле закроют для проезда Советскую площадь

Советскую площадь закроют для проезда машин вечером 31 декабря Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на новогоднюю ночь будет закрыта для движения транспорта Советская площадь. Главную праздничную площадку города перекроют в 18:00 31 декабря. Движение возобновится в 10 утра 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

При этом власти из-за пандемии по коронавирусу решили отказаться от гуляний на Советской площади. Отменили соревнования, мастер-классы, традиционную ярмарку. Но 26 и 27 декабря у ТЮЗа пройдет фестиваль городских ремесел «ЯрКрафт».

Также в этом году не будет работать главный городской каток у церкви Ильи Пророку и "Волшебный троллейбус".