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В Ярославле закроют для проезда Советскую площадь

Для обеспечения безопасности ярославцев
Полина Вачнадзе
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Советскую площадь закроют для проезда машин вечером 31 декабря

Советскую площадь закроют для проезда машин вечером 31 декабря

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на новогоднюю ночь будет закрыта для движения транспорта Советская площадь. Главную праздничную площадку города перекроют в 18:00 31 декабря. Движение возобновится в 10 утра 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

При этом власти из-за пандемии по коронавирусу решили отказаться от гуляний на Советской площади. Отменили соревнования, мастер-классы, традиционную ярмарку. Но 26 и 27 декабря у ТЮЗа пройдет фестиваль городских ремесел «ЯрКрафт».

Также в этом году не будет работать главный городской каток у церкви Ильи Пророку и "Волшебный троллейбус".