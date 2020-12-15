«Уффф… противная это болезнь»: директор Волковского театра вылечился от COVID-19

Директор Волковского театра вылечился от COVID-19. ФОТО: страница Айрата Тухватуллина, Фейсбук

Директор театра имени Федора Волкова Айрат Тухватуллин вылечился от коронавируса. Эта радостную новость он сообщил на своей странице в социальной сети.

- Дорогие друзья! С отрицательными тестами и кучей антител на ковид я снова в строю! Не ожидал такого количества пожеланий от всех вас. Спасибо каждому! Уверен, благодаря вашей поддержке, болезнь была хоть и тяжелой, но быстрой. Уффф... противная это болезнь. Дорогие мои, носите маски! Мы все переболеем, это определенно. Просто с маской вы получите меньшую дозу вирусов и легче переболеете. Испытано на себе, - посоветовал ярославцам Айрат Тухватуллин.

Напомним, директора Первого русского заразился коронавирусом в конце ноября. До этого инфекцию подхватил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.