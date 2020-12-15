Бывшему заместителю мэра Ярославля продлили срок заключения под стражей

Бадаеву продлили срок заключения под стражей. ФОТО: страница Рината Бадаева ВКонтакте

Фрунзенский районный суд Ярославля еще на месяц продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю мэра города Ринату Бадаеву. Под стражей экс-чиновник пробудет до 15 января.

Напомним, что Ринат Бадаев обвиняется в двух преступлениях по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Задержали заместителя мэра по вопросам градостроительства в ночь с 15 на 16 января этого года. По версии следствия, Бадаев должен был получить вознаграждение в миллион рублей за помощь в заключении муниципальных контрактов. По второму уголовному делу, считает следствие, Бадаеву заплатили порядка двух миллионов за заключение договора по разработке проектно-сметной документации.