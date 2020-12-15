В Ярославской области из-за COVID-19 закрыли два автобусных маршрута

Возможны срывы в работе автобусов из-за болезни водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Угличском районе с 17 декабря прекращают работать два автобуса. Временно отменяются рейсы по маршрутам №2 «Зеленая роща – Береговая» и №82 «Вахта Южная – Береговая».

Как пояснили в администрации района, причина отмены рейсов в снижении пассажиропотоков по городским маршрутам. Люди стали меньше ездить на общественном транспорте из-за коронавируса и ограничений с ним связанных. Как только ситуация изменится, автобусы №2 и №82 вновь начнут работать.

Также в Угличской администрации предупредили о возможности срывов некоторых рейсов из-за болезни водителей.