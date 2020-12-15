Чтобы вылететь за границу ярославцы вернули по долгам 24 миллиона рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ради поездок за границу ярославцы активно расплачиваются по своим долгам. Грядут длинные каникулы, которые многие собираются провести за пределами страны. Чтобы на границе не дали от ворот поворот, люди находят деньги – за один только декабрь 315 жителей Ярославской области оплатили более 24 миллионов рублей долгов.

В Даниловском районе должник не спешил расплачиваться по кредиту – банку он не вернул 300 тысяч рублей. Судебные приставы узнали, что мужчина оформил загранпаспорт и сразу вынесли постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Это стало для неплательщика стимулом рассчитаться с долгами и войти в новый год с чистой совестью.