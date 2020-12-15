В ярославском аквапарке посетительница родила девочку

В ярославском аквапарке у посетительницы начались роды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославский аквапарк беременная жительница Костромы приехала вместе с мужем и двумя дочками. Мужчина и девочки развлекались на аттракционах, а женщина почувствовала, что у нее начались схватки.

Работники на эту неординарную ситуацию отреагировали оперативно: роженицу на носилках отнесли в фельдшерский пункт, вызвали скорую. Но медики приехать не успели. Роды протекали стремительно, поэтому акушеркой пришлось выступить фельдшеру аквапарка - молодой девушке, которая совсем недавно закончила медучилище. К счастью, у мамы это были уже третьи роды, она сама знала, что нужно делать и как правильно дышать.

На свет появилась крепкая и здоровая девочка, родители назвали ее Алисой. Сейчас мама и дочь находятся в ярославской клинике, скоро их выпишут домой.

Ярославский аквапарк не остался в стороне в этой ситуации и подготовил молодой маме подарок – пожизненный сертификат на бесплатное посещение.