Родителям юной ярославцы, погибшей при спасении подруги, вручили медаль

Родителей Ксении поблагодарили за воспитание дочери Фото: СУ СКР по Ярославской области

Руководитель СКР по Ярославской области Александр Соболев вручил медаль "Доблесть и отвага" родителям 14-летней Ксении Копыловой. Девочка погибла этим летом, спасая из воды лучшую подругу.

Жаркий день 5 июля не предвещал ничего плохого. Вечером Ксения вместе со своими дальними родственниками пошла купаться на карьер. Родители спокойно отпустили дочь, зная, что она отлично плавает и находится под присмотром взрослых. Вместе с Ксенией на карьер пошла и ее лучшая подруга: 13-летняя девочка плавать не умела, но взяла с собой надувной матрас.

Подружки отплыли от берега. В какой-то момент матрас, на котором лежала младшая девочка, перевернулся и ребенок начал тонуть. Ксения, увидев, что взрослые далеко и не успеют помочь, бросилась спасать подругу. Ее Ксения смогла вытолкнуть на берег, а выбраться самой не хватило сил...

Своим смелым поступком Ксения Копылова спасла жизнь другого человека, за что была посмертно удостоена награды приказом Председателя СК РФ.

Вручая медаль родителям Ксении, руководитель следственного управления СК России по Ярославской области сказал им слова благодарности за воспитание дочери, совершившей настоящий подвиг в столь юном возрасте.