60 ударов ножом: жительница Ярославской области зарезала беззащитную пенсионерку и мужа

Жительница Пошехонья получила 18 лет лишения свободы Фото: СУ СКР по Ярославской области

26-летняя жительница Пошехонья признана виновной в двух убийствах, одно из которых было совершено с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Также на счету женщины разбой, пять эпизодов хищения и незаконное проникновение в жилище, несколько краж и мошенничество.

Первое убийство было совершено в феврале прошлого года. Жертвой жительницы Пошехонья стала 80-летняя пенсионерка, заслуженный учитель Российской Федерации, проживающая в деревне недалеко от райцентра. Убийца проникла к ней в дом и угрожая ножом, стала требовать, чтобы та отдала все свои накопления. Но получила отказ, бабушка даже пыталась сопротивляться. Тогда обвиняемая нанесла более 60 ударов ножом по телу и шее старушки. Потерпевшая скончалась на месте преступления, а преступница обшарила все шкафчики и нашла несколько ценных вещей, с которыми скрылась.

- Открывала все, отодвигала, смотрела по вещам, - рассказывает обвиняемая следователям, как она производила "обыск".

Следующее убийство женщина совершила через полгода, в сентябре. Под горячую руку ей попал муж. Во время застолья пара поссорилась и супруга несколько раз ударила мужчину ножом.

И если с убийством мужа все было более-менее понятно, то свою причастность к убийству пенсионерки жительница Пошехонья отрицала до последнего. Следователи провели 20 судебных экспертиз, допросили более 50 свидетелей.

- Женщина длительное время отрицала свою причастность к совершенным преступлениям, выдвигала различные версии событий, пыталась всячески запутать офицеров СКР. Несмотря на все предпринятые попытки, под тяжестью собранных и неопровержимых доказательств, в том числе доказательств объективного характера, осужденная призналась в совершенных преступлениях и раскаялась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее 26-летняя женщина уже была судима и отбывала срок за решеткой. Ближайшие 18 лет своей жизни она также проведет в местах не столь отдаленных.

- Подсудимой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в судебном заседании она вину полностью признала, - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.