Ярославну осудили на 15 лет за похищение и убийство подруги

Суд вынес свой приговор, но осужденные и их защитники с ним не согласились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославский областной суд вынес приговор 45-летней Валентине С., которая обвинялась в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, убийстве и грабеже. Подельнице Валентины - Ольге А., признанной виновной в похищении, назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Валентина С. уже была судима и свой срок отбывала вместе с Марией К. Женщины даже подружились, коротая время в местах не столь отдаленных, но после освобождения Валентина узнала, что ее подруга причастна к похищению ее сына.

- Это произошло несколько лет назад, женщина без разрешения увезла ребенка и его разыскивали с полицией, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Валентина решила отомстить, во всяком случае, именно так она сказала своей помощнице Ольге. Женщины договорились увезти похитительницу ребенка к родственникам Валентина, чтобы там заставить извиниться за все сделанное.

Поздно ночью 25 октября прошлого года, как говорится в материалах дела, злоумышленницы проникли в дом к Марии, избили ее, а Валентина еще и несколько раз ударила утюгом и ножницами. Потом потерпевшую повязали по рукам и ногам, заткнули рот кляпом и затолкали в машину.

- Обвиняемая также прихватила из квартиры чужой мобильный телефон. По пути в Ярославль женщины остановились в Тутаевском районе, где Валентина С. вывела потерпевшую в лесополосу и задушила ее, - рассказали в ведомстве.

Суд вынес свой приговор, но осужденные и их защитники с ним не согласились - они собираются обжаловать решение ярославской фемиды.