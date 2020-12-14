«Уехал в неизвестном направлении»: в Ярославской области пропал пенсионер

Волонтеры ищут 72-летнего Павла Николаевича Сидоренко. ФОТО: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области

В Ярославской области пропал 72-летний Павел Николаевич Сидоренко. 8 декабря пенсионер уехал из дома в Переславле-Залесском на своем автомобиле «Нива» темно-синего цвета в неизвестном направлении, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в черную с коричневыми полосками куртку, черные брюки, темно-синюю драповую кепку, на ногах - черные ботинки. С собой мужчина забрал собаку породы фокстерьер.

Любую информацию, которая поможет в поиске Павла Николаевича, вы можете сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.