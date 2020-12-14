Суперновость для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать!

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Фото: Правительство Ярославской области
15 декабря в 10:00 стартует Большой предпринимательский онлайн-форум «МОЙ БИЗНЕС».
Событие соберет на одной площадке федеральных российских и международных бизнес-экспертов специально для предпринимателей Ярославской области.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организаторы форума – Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, Центр выставочно-конгрессной деятельности Ярославской области.
В программе форума:
ВОЛНУЮЩИЕ и ЯРКИЕ выступления ТОПОВЫХ бизнес-спикеров России.
Хедлайнер форума – Гарретт Джонстон (Ирландия) – Международный эксперт в области маркетинга, ирландский полиглот (владеет 11 языками), философ, стратег.
Владимир Маринович – Ведущий эксперт по цифровой трансформации бизнеса.
Роман Масленников – Федеральный эксперт по PR, автор 5 книг-бестселлеров, директор агентства «Взрывной PR».
Павел Сивожелезов – Федеральный бизнес-тренер, партнер ШБ «Синергия», 16-летний управленческий опыт.
и другие федеральные эксперты.
Темы ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Прогнозы от международного эксперта на 2021: Какие продукты и услуги будут востребованы в ближайшие годы. Мировые и российские тренды.
Как выжить в 2021 году: антикризисные инструменты ведения бизнеса.
Тренды безбюджетного продвижения: пиар-инструменты для бизнеса.
Как управлять командой, чтобы она давала результат? Разбор кейсов.
Изменения и тренды на рынке труда. Институт найма и самозанятых.
Как создать бренд, который будет сам себя продавать.
Новые возможности для экспорта товаров и другие.
Вас ждет СУМАСШЕДШИЙ НЕТВОРКИНГ с предпринимателями Ярославской области
(1 700 участников сразу в одном пространстве!) и ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ подарков среди участников (главный приз – СМАРФОН!)
Присоединяйтесь и получите стратегии для ведения бизнеса и новые инструменты продвижения и цифровизации.
Форум стартует 15 декабря в 10:00 в режиме онлайн, бесплатно.
Программа и обязательная регистрация на сайте: http://форуммойбизнес76.рф/
Зарегистрируйся прямо сейчас и забирай подарки на сумму 21 000 руб.
Мини-курс Александра Фридмана «Управление командой» вместо 8 000 руб. – в ПОДАРОК при регистрации
Практический марафон «Как попасть в СМИ за 1 неделю» Рины Подповетко вместо 6 000 руб. – в ПОДАРОК при регистрации.
Настройка и ведение таргетированной рекламы в «Инстаграме» и «Фейсбуке» одна неделя вместо 7 000 руб. – в ПОДАРОК при регистрации.
Вступайте в чат предпринимателей Ярославской области:
t.me/probizforum76
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Фото: Правительство Ярославской области