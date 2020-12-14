Суперновость для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать!

. Фото: Правительство Ярославской области

15 декабря в 10:00 стартует Большой предпринимательский онлайн-форум «МОЙ БИЗНЕС».

Событие соберет на одной площадке федеральных российских и международных бизнес-экспертов специально для предпринимателей Ярославской области.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организаторы форума – Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, Центр выставочно-конгрессной деятельности Ярославской области.

В программе форума:

ВОЛНУЮЩИЕ и ЯРКИЕ выступления ТОПОВЫХ бизнес-спикеров России.

Хедлайнер форума – Гарретт Джонстон (Ирландия) – Международный эксперт в области маркетинга, ирландский полиглот (владеет 11 языками), философ, стратег.

Владимир Маринович – Ведущий эксперт по цифровой трансформации бизнеса.

Роман Масленников – Федеральный эксперт по PR, автор 5 книг-бестселлеров, директор агентства «Взрывной PR».

Павел Сивожелезов – Федеральный бизнес-тренер, партнер ШБ «Синергия», 16-летний управленческий опыт.

и другие федеральные эксперты.

Темы ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Прогнозы от международного эксперта на 2021: Какие продукты и услуги будут востребованы в ближайшие годы. Мировые и российские тренды.

Как выжить в 2021 году: антикризисные инструменты ведения бизнеса.

Тренды безбюджетного продвижения: пиар-инструменты для бизнеса.

Как управлять командой, чтобы она давала результат? Разбор кейсов.

Изменения и тренды на рынке труда. Институт найма и самозанятых.

Как создать бренд, который будет сам себя продавать.

Новые возможности для экспорта товаров и другие.

Вас ждет СУМАСШЕДШИЙ НЕТВОРКИНГ с предпринимателями Ярославской области

(1 700 участников сразу в одном пространстве!) и ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ подарков среди участников (главный приз – СМАРФОН!)

Присоединяйтесь и получите стратегии для ведения бизнеса и новые инструменты продвижения и цифровизации.

Форум стартует 15 декабря в 10:00 в режиме онлайн, бесплатно.

Программа и обязательная регистрация на сайте: http://форуммойбизнес76.рф/

Зарегистрируйся прямо сейчас и забирай подарки на сумму 21 000 руб.

Мини-курс Александра Фридмана «Управление командой» вместо 8 000 руб. – в ПОДАРОК при регистрации

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Вступайте в чат предпринимателей Ярославской области:

t.me/probizforum76