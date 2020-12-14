В Переславле вооруженный преступник ограбил магазин: ранен охранник

Охранника магазина ударили ножом Фото: Полина Вачнадзе

ЧП произошло в Переславле-Залесском на прошлой неделе. Охранник магазина попытался остановить посетителя, который пронес товар мимо кассы. Но вместо того, чтобы сдаться, злоумышленник выхватил нож и дважды ударил им 34-летнего мужчину, после чего с места преступления скрылся.

Поисками преступника занималась полиция и сотрудники регионального УФСИН. Оперативно установили личность подозреваемого и его местонахождение.

- Задержан 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", переславец заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.