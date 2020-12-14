Жители Ярославля замерзают в своих квартирах после капитального ремонта

Из-за неудачных работ первые этажи здания стали очень плохо отапливаться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители дома №4 на улице Елены Колесовой в Дзержинском районе замерзают в своих квартирах после капитального ремонта. Из-за неудачных работ первые этажи здания стали очень плохо отапливаться.

- В нашей системе отопления провели реконструкцию, теплоузел не вошел в проект (в 2018-ом мы голосовали за его переделку, но нас проигнорировали), но в состав общего имущества входит. Фонд не имеет права производить реконструкции по федеральному и областному законодательству, - написал Михаил Рахимов в социальных сетях.

По его словам, к собственникам за три дня приезжали специалисты департамента государственного жилищного надзора, регионального фонда, управляющей компании, а также представители подрядчика, который делал ремонт. Однако ситуация не разрешилась.

- Ищут крайних… Мы обратились к губернатору и его заместителям, - отмечает Михаил.

А пока идут разбирательства, жители дома продолжают оплачивать квитанции за отопление в полном объеме.